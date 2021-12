Buona la terza. E a via Tedesco va finalmente in scena il miracolo di Natale. Dopo due flop consecutivi l'aveva promesso anche nel 2019 e nel 2020 il sindaco Gianluca Festa consegna 33 mazzi di chiavi, per altrettanti appartamenti, nel nuovo edificio poco distante dai prefabbricati post terremoto di quarantennale e indecorosa fattura.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati