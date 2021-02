Sono deceduti al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, due pazienti: un 67enne di Solofra (Avellino) e un 81enne del capoluogo irpino. Il paziente 67enne era ricoverato dal 4 febbraio e l’8 era stato trasferito in terapia intensiva. Il paziente 81enne era ricoverato dal 19 gennaio e il 31 era entrato in terapia subintensiva. Si allunga ancora la lista di cittadini irpini morti a causa del Coronavirus. Oggi in provincia di Avellino sono stati registrati altri 35 contagi su 976 tamponi analizzati.

