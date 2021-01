Sono deceduti oggi, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, due pazienti: un 70enne di Sperone (Avellino) e un 62enne del capoluogo irpino. Il 70enne era ricoverato in terapia sub-intensiva dal 19 novembre scorso e il 16 dicembre era stato intubato. Il 62enne, invece, era ricoverato in terapia sub-intensiva dal 22 dicembre e il 26 dicembre era stato trasferito in terapia intensiva. Nella terapia intensiva dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” risultano ricoverati ancora 5 pazienti.

