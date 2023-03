Ci vorrebbe il capitano Kirk di Star Trek ed il suo teletrasporto per poter godere appieno del ricco taccuino odierno. In realtà il primo salto è nel tempo e per una buona causa. Stasera (20.30) all'ex cinema Eliseo ci sarà Avellino and Friends. Aironi, Giaguari e tanta altra fauna musicale locale degli anni che furono con qualche incursione nei giorni nostri, il tutto per un fine nobile: raccogliere fondi in favore dei bambini ucraini. Biglietti esauriti già da alcuni giorni per un evento patrocinato dal Comune di Avellino e dalla Croce Rossa italiana.

A La Posta di Grottaminarda tornano le serate live. Stasera arriva il jazz con un trio inedito: il contrabbassista Massimiliano Rolff, il sassofonista Luca Roseto ed il batterista Antonio Fusco portano da Genova un mix di musica originale e standard jazz. Per chi invece vuole concedersi una serata senza limiti di calorie, ecco l'International Street Food. La manifestazione italiana di cibo di strada, giunta alla 7^ edizione, arriva da oggi fino a domenica a Grottaminarda in Piazzale San Pio. Per i golosi non c'è che da scegliere: hamburger di Scottona e di Angus, la porchetta di Ariccia, la pasta romana mantecata nella forma di cacio, arrosticini, il dolce ungherese kurtos, i panini di pesce gourmet, paella, ciambelle americane, caciocavallo impiccato, cucina siciliana, argentina e messicana, birre artigianali.

Mimmo Manfredi, Lello Ferrante e Francesco De Fraia ossia, per tutti, I Ditelo voi: il notissimo trio comico, stasera alle 21, sarà protagonista alla Sala congressi del centro Asi di Solofra. «Bang Bank. L'occasione fa l'uomo morto» è il titolo del thriller degli equivoci, che si sviluppa intorno ad una rocambolesca rapina in una banca del Centro direzionale.

Ad Avellino, Torna l'appuntamento con Chitarre al Cimarosa, la rassegna internazionale di chitarra classica. Stasera (ore 20, aula magna Mario Cesa, ingresso gratuito) arriva Giacomo Susani. Giovanissimo musicista e compositore padovano ha all'attivo due album da solista ed una serie di premi internazionali. L'anno scorso gli è stata assegnata la Chitarra d'Oro come rivelazione dell'anno. Susani eseguirà brani di Frescobaldi, Ponce e del suo repertorio. Ad aprire il concerto sarà Agostino Improda.

In attesa dell'arrivo in Irpinia del Giro d'Italia (9 maggio Venosa Lago Laceno, 10 maggio Atripalda Salerno), lo Zia Lidia Social Club compie un escursione nel mondo del ciclismo con la mini rassegna cinematografica Si Gira!. Primo appuntamento questa sera alle 19.30 presso la Chiesa San Nicola da Tolentino ad Atripalda. Sarà proiettato The Program di Stephen Frears. È la storia di Lance Armstrong, il campione americano che ha vinto la battaglia contro il cancro ed ha confessato le pratiche dopanti all'interno del suo team. Per il secondo appuntamento con Un anno di mostre al Museo Irpino, nelle sale espositive del Museo Irpino di Avellino, oggi alle 17 verrà inaugurata, la mostra antologica del fotografo Adriano Eccel. Resterà aperta al pubblico (accesso libero e gratuito) fino al 29 aprile, dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 (chiusa domenica e lunedì). La scuola e la questione meridionale nel primo secolo dell'unità nazionale (Il Terebinto editore) è invece il titolo del volume dello storico Paolo Saggese dedicato al tema dell'istruzione in Basilicata e Calabria nei decenni post unitari che sarà presentato oggi alle 17.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino.