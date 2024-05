Sant'Angelo dei Lombardi, ingerisce 6 ovuli di droga, detenuto scoperto da Tyson

Aveva ingerito sei ovuli di droga per portare la droga in carcere. Ma è stato scoperto dal cane Tyson della Polizia penitenziaria. Nuovi guai per un detenuto della casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi che rientrava da un permesso premio.

Nel corso di un'operazione congiunta con la Polizia di Stato, sono stati effettuati dei controlli su un detenuto al rientro dal permesso premio accompagnato dalla sua convivente.

A quel punto il cane antidroga ha scoperto il trucco. Dopo l'esito negativo della perquisizione, il pm di turno ha disposto una radiografia, eseguita nell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, sia per il detenuto sia per la convivente che era con lui, che ha evidenziato la presenza di quattro ovuli nell'intestino dell'uomo contenenti complessivamente 60 grammi di hashish.