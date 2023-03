Avellino, il centro sportivo Fiamme Oro rivive con il nome di Manganelli

Riprende vita il “Centro Flipper” di Rione Parco ad Avellino che ora diventa “Centro Sportivo Antonio Manganelli”. Ad inaugurarlo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, insieme ai familiari del compianto capo della Polizia, la moglie Adriana Piancastelli e la figlia Emanuela. Al taglio del nastro anche l’attuale capo della Polizia, Lamberto Giannini. La struttura, per anni preda dei vandali, si trasforma in polo sportivo di eccellenza delle Fiamme Oro. La cerimonia inaugurale è proseguita all’interno dell’impianto.

«Ci piace intitolare questa importante iniziativa ad Antonio Manganelli non solo perché Antonio era di Avellino, ma in luoghi come questo c’è la convergenza tra la pratica dello sport e la prevenzione del disagio giovanile. Attraverso lo sport camminano i messaggi di legalità e sicurezza che la Polizia di Stato veicola da anni in modo molto efficace tra i giovani», ha sottolineato il ministro Piantedosi a margine della cerimonia. «Questo è un luogo importante perché all’interno si riesce a creare un connubio tra sport, cittadini, in particolare ragazzi e istituzioni - ha evidenziato il capo della Polizia, Lamberto Giannini - Con pazienza, tenacia e passione si potranno raggiungere risultati eccezionali, tutte doti che aveva il nostro Capo, il prefetto Manganelli, che ha dedicato tutta la vita a questi valori credendo molto nei giovani».

E il questore di Avellino, Maurizio Terrazzi, ha aggiunto: «Per noi è un momento davvero importante. Significa dare a questo territorio e a questa città un contributo notevole. Legalità, cultura sportiva, sicurezza non sono concetti slegati». All’evento, moderato dall’ex atleta Fiamme oro Stefano Pantano, hanno preso parte il prefetto Paola Spena, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, il presidente delle Fiamme Oro, Francesco Montini e i responsabili tecnici del gruppo sportivo della Polizia di Stato Valentina Vezzali, Giuseppe Maddaloni e Roberto Cammarelle.