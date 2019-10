LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La maledizione dei pedoni in città. Un altro investimento si è verificato ieri mattina. Una donna di 78 anni è stata travolta da un'auto in, non lontano dalla rotonda. L'anziana era pronta a recarsi in alcuni negozi per le compere giornaliera, trasportando un carrellino, quando è stata presa in pieno dalla vettura. Alla guida del veicolo una 41enne che subito si è fermata per prestare soccorso all'anziana. I sanitari di un'ambulanza del, dopo averla stabilizzata, l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale «Moscati».Infortunata in modo serio, la 78enne non corre pericolo di vita. E'e le è stata diagnosticata la sospetta frattura al femore. Di qui, la necessità di ulteriori approfondimenti medici anche per scongiurare altri problemi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale. I caschi bianchi, agli ordini del comandante Michele Arvonio, oltre a fornire assistenza durante le fasi del soccorso all'anziana, hanno eseguito i rilievi necessari sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro.Raccolte alcune testimonianze e la versione della giovane donna alla guida della vettura. Pare che la 78enne non fosse sulle strisce quando è stata travolta. Ora toccherà agli agenti della, comunque, chiarire ogni aspetto per capire il tutto e se ci sia stata distrazione alla base dell'investimento per accertare eventuali responsabilità. Appena qualche giorno fa, tre donne sono state messe sotto da una vettura lungo la vicina via Luigi Amabile. Solo una di loro ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del nosocomio di contrada Amoretta.La zona trae viaè particolarmente frequentata da pedoni ed è assai trafficata. Costante il presidio delle forze dell'ordine e, in modo particolare, dei vigili urbani. A inizio del mese, a causa di due investimenti, sono stati registrati purtroppo due decessi. Il primo in via Circumvallazione, nei pressi di campetto Santa Rita, dove ha perso la vita la crocerossina Anna Rita Salandra. Poi l'incidente in via Pianodardine, che ha provocato la morte dopo quindici giorni di agonia di Alfonso Napolitano. In viale Italia, un paio di settimane fa l'investimento di un giovane senza gravi conseguenze. All'inizio dell'anno, proprio in piazza Kennedy, la tragedia della dottoressa del 118 Giovanna Carpenito.Fu investita a fine gennaio di fronte al presidio medico. Il suo cuore cessò di battere dopo un mese e mezzo di ricovero nel reparto di Rianimazione del «Moscati», dove fu sottoposta ad un intervento chirurgico. La Polizia municipale da oltre un mese e mezzo ha messo in campo una task force per sanzionare chi usa il cellulare alla guida, la principale causa di distrazioni.© RIPRODUZIONE RISERVATA