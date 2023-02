Investito in pieno centro mentre era in bici, anziano in ospedale

Un anziano è stato investito da un’auto mentre transitava con la sua bici lungo la centralissima via Tagliamento ad Avellino. L’incidente si è verificato non lontano dal tribunale del capoluogo irpino. L’automobilista alla guida di una Fiat Panda si è subito fermato per prestare soccorso all’anziano e allertare il 118. Un’ambulanza è arrivata in zona in pochissimi minuti.

Una volta stabilizzato, il malcapitato è stato trasferito all’ospedale Moscati. Ha riportato varie lesioni, ma fortunatamente non corre pericolo di vita. Gli agenti della Polizia Municipale hanno avviato gli accertamenti di competenza per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.