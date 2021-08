Avellino, appartamento in fiamme: donna intossicata in ospedale

Paura in centro città ad Avellino. I vigili del fuoco sono intervenuti nel parco Abate, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione al quinto piano di un edificio del posto. Tante le chiamate giunte alla sala operativa del Comando da parte dei residenti. Immediatamente sono intervenute due squadre dei caschi rossi supportate anche da un'autoscala. Al momento dell'accaduto all'interno dell'abitazione si trovava una donna, che è stata messa in salvo con l'autoscala, ed affidata ai sanitari del 118. Per la signora, che è rimasta intossicata è stato necessario il ricovero in ospedale. Le fiamme che hanno avvolto gli ambienti dell'appartamento sono state spente mettendo anche in sicurezza l'edificio. Importanti i danni.

APPROFONDIMENTI CRONACA Incendio di rifiuti, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte L'EMERGENZA INCENDI Pozzuoli, fiamme sul Monte Sant'Angelo: tre squadre di vigili del... MACERATA Scoppia l'incendio a fianco della ferrovia, per domare le fiamme...