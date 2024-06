«L'ospedale di Ariano Irpino è sicuramente tra i più belli e attrezzati della Campania. È un punto di riferimento essenziale per tutto il territorio irpino. Un motivo di orgoglio per la città, per chi vi opera e per la Regione Campania che ha saputo interpretare le esigenze del territorio, facendo investimenti mirati».

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, lo ribadisce più volte nel corso della sua visita ad Ariano Irpino in coincidenza con la presentazione del nuovo dipartimento di emergenza-urgenza del pronto soccorso, dotato di 7 posti di osservazione breve con area diagnostica dedicata, il nuovo reparto di Cardiologia con attività di interventistica, 25 ambulatori di specialistica per prestazioni interne ed esterne, il centro unico di prenotazione con 12 postazioni di front-officee e per la cointestazione dell'ospedale Frangipane al compianto Gennaro Bellizzi.

Accolto dal direttore Generale dell'Asl, Mario Nicola Ferrante, dal Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, Sergio Melillo, dal prefetto Rossana Riflesso, dal sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, dai consiglieri regionali Vincenzo Alaia e Maurizio Petracca e dall'ex consigliera regionale Rosetta D'Amelio, il governatore De Luca conferma l'intento della Regione Campania di voler mettere in campo la migliore assistenza sanitaria in Italia, nonostante si venga da una fase commissariale e si sia ancora sotto osservazione per il piano di rientro. La conferma arriva, tra l'altro, dal piano di edilizia ospedaliera in atto. Non mancano ovviamente problemi, ma oggi si guarda con aspettative diverse al futuro.

«Quanto fatto - qui ribadisce il Governatore - è un investimento importante, siamo andati anche al di là di quelle che sarebbero le caratteristiche formali per avere alcuni reparti. Ma noi non ci siamo fermati davanti a numeri che non dicevano nulla e che penalizzavano un territorio; abbiamo deciso di mantenere una struttura importante perché obiettivamente, al di là dei calcoli economici e dei bilanci, questa è un'area disagiata e si rende necessario avere qui una struttura ospedaliera di eccellenza, per assicurare un servizio di qualità a tutta la popolazione. Come si sta facendo anche per il resto della Campania. A breve sarà aperto anche l'ospedale di Solofra. Ad Ariano Irpino inoltre bisogna tener conto di altri elementi. Il territorio comunale misura 180 km quadrati, Napoli 120. Come si fa a non tener conto delle esigenze di questa vasta area? D'altra parte Ariano merita considerazione anche per il grande contributo offerto in occasione dell'emergenza sanitaria del Covid. Qui è stato fatto uno screening a oltre 13 mila persone consentendoci di avere dati interessanti e utili nella lotta alla pandemia».

«Ariano - continua De Luca - è un punto fermo nella organizzazione della sanità in Campania, un modello da seguire». Quando si parla tuttavia di sanità in Campania, per il Governatore De Luca, bisogna porsi due domande: a quanto ammonta il personale e quante sono le risorse assegnate. «Ebbene - questa la tesi del governatore abbiamo dai 15 ai 20 mila dipendenti in meno rispetto alla media nazionale. E continuiamo a subire un furto di 200 milioni di euro per quanto attiene le assegnazioni di risorse. Sebbene in queste condizioni, ogni anno stacchiamo un assegno di 250 milioni per il piano di rientro; stiamo facendo insomma miracoli. Anche sulle liste di attese. Un raffronto tra il Cardarelli di Napoli e Niguarda di Milano ci consegna un dato interessante: da noi sono meno lunghe le liste di attesa».

De Luca ovviamente non manca di commentare le ultime decisioni del Governo in tema di sanità e di riduzione delle liste di attesa. «Si tratta di una grande balla propagandistica ed elettorale. Non c'è il personale e non si sa da dove prendere le risorse. Si vogliono tenere aperti gli ambulatori di giorno, di notte, a Natale, Capodanno e Ferragosto, ma con quale personale e con quali risorse? Si continua ad offendere i cittadini con promesse impossibili. Piuttosto bisogna pensare ad un piano sanitario serio che preveda, tra l'altro, l'eliminazione del numero chiuso in medicina».