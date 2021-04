Armi e munizioni rubate nascoste in camera da letto, 25enne in manette

Armi, munizioni, coltelli, tirapugni nascosti in camera da letto, in manette un 25enne di Atripalda. Sono stati i carabinieri della locale Stazione ad arrestarlo. Coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, all’esito di perquisizione dell’abitazione, hanno rinvenuto all’interno di un borsone occultato nella stanza, un fucile calibro 12 con canne e calciolo tagliato (per aumentarne la potenzialità offensiva e renderla più occultabile per il porto) ed una decina di cartucce stesso calibro, una pistola “scacciacani” priva di tappo rosso e completa di munizionamento, nonché due tirapugni, un manganello telescopico ed un coltello.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che il fucile era stato rubato qualche anno fa a Pratola Serra. Il 25enne è stato trasferito nel carcere di Bellizzi Irpino. Al momento dell’operazione erano presenti in casa altri 5 giovani, di cui 3 sorpresi in possesso di ben 49 telefoni cellulari e 10 carte di credito intestate a terzi, di cui non erano in grado di giustificarne il possesso, il tutto sottoposto a sequestro insieme a pc portatili, chiavette usb e router.

Per i tre (residenti a Torre del Greco e di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, tutti con a carico precedenti di polizia) è scattata la denuncia in stato di libertà. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri finalizzate a stabilire sia la provenienza delle armi e di tutto il materiale sottoposto a sequestro, sia il possibile utilizzo in azioni criminali.