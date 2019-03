Mercoledì 20 Marzo 2019, 13:01

I carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno arrestato un 54enne operaio dell’hinterland irpino per detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e munizionamento. In particolare, i militari della stazione di Sant’Andrea di Conza hanno individuato un’auto che attirava la loro attenzione per via dell’andatura particolarmente circospetta del conducente e trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 6,35 con relativo munizionamento, di cui ne aveva denunciato la sola detenzione presso la sua abitazione. Successiva perquisizione domiciliare, permetteva ai militari di rinvenire ulteriori otto cartucce cal. 7,65, detenute illegalmente.