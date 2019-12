Tappa in Irpinia per il capo della Polizia, Franco Gabrielli. Sarà domani sera ad Avellino per un’iniziativa di beneficenza dell’associazione della Polizia di Stato “Donatori Nati”, di cui è presidente onorario. L’appuntamento è alle 20 al Conservatorio “Cimarosa” di Avellino. Il progetto è stato promosso insieme alla Questura del capoluogo irpino, guidata dal questore Maurizio Terrazzi, e all’ospedale “Moscati”. Si esibiranno in uno spettacolo musicale gruppo “Effetti Collaterali” composto da medici, tra cui il noto oncologo Cesare Gridelli. L’obiettivo è la sensibilizzazione verso la donazione di sangue e di organi. © RIPRODUZIONE RISERVATA