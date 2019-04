Martedì 30 Aprile 2019, 22:55

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà ad Avellino il prossimo 6 maggio. Lunedì l’appuntamento in pieno centro città. Alle 11 l’incontro pubblico in via Verdi per sostenere la candidatura di Biancamaria D’Agostino, che corre per la poltrona di sindaco del capoluogo irpino. Ad annunciare la tappa in provincia di Avellino del leader del Carroccio la segreteria irpina del partito. Sono sette gli aspiranti sindaci ad Avellino. Quindici le liste presentate per circa 500 candidati per uno scranno nel Consiglio comunale.