Vasche di accumulo al limite negli impianti di depurazione industriali sparsi nelle 13 aree irpine. Scatta, di fatto, lo stato di allerta per il monitoraggio della capienza dei reflui, dopo che di recente a Flumeri si è registrato un vasto sversamento sul piazzale della struttura.



A un mese dall'avvio dello sciopero del personale dell'Asidep, in segno di protesta per gli stipendi arretrati non pagati, la linea di allarme dei grossi contenitori delle acque provenienti dalle lavorazioni industriali è stata raggiunta e superata ovunque. E potrebbe bastare anche un solo ma intenso temporale per farli tracimare nei vari insediamenti. Del resto, con il livello toccato in questi giorni e le condizioni meteo che nei prossimi prevedono piogge sparse, non è improbabile assistere a nuove fuoriuscite di liquami che, in alcuni casi, potrebbero andare a concretizzare quel rischio di inquinamento ambientale di cui tanto si parla dall'inizio della mobilitazione dei 53 lavoratori della partecipata dell'Asi.

Senza parlare dell'accumulo imponente di fanghi, praticamente in tutti gli impianti ma in quantitativi diversi a seconda dei casi, che, oltre al cattivo odore, tra non molto determineranno uno scarso margine di manovra.

D'altra parte risultano stoccati alla rinfusa e in attesa di essere smaltiti per una maggiore operatività nelle singole strutture. Fermo restando il monitoraggio dell'Arpac che ha elevato il suo stato d'attenzione, è questo lo stato dell'arte alla vigilia del tavolo di concertazione interistituzionale sulla vertenza Asidep, convocato per domani mattina alle 11 a Palazzo di Governo dal nuovo prefetto di Avellino, Rossana Riflesso.



Un appuntamento al quale, oltre al presidente del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale, Pasquale Pisano, e al liquidatore unico della partecipata della depurazione, Giuseppe Dino Covino, sono stati invitati i vertici di Confindustria e i segretari dei sindacati di categoria ma, soprattutto, la Regione Campania. In particolare i suoi rappresentanti chiamati in causa a vario titolo dalla vicenda che si protrae ormai da due anni senza giungere a una soluzione: il vice governatore e assessore all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola, e i delegati a Lavoro e Attività Produttive, Antonio Marchiello, e Formazione Professionale, Armida Filippelli. L'accordo con i dipendenti, ormai prossime vittime designate delle procedure di licenziamento, passa, infatti, oltre che per impegni concreti dell'Asi sul fronte degli esuberi, anche attraverso un intervento complessivo di Palazzo Santa Lucia che non può limitarsi al finanziamento dei nuovi lavori di ammodernamento degli impianti.

Alla restituzione degli addetti Asidep, srl in liquidazione da un anno, al Cgs, precedente braccio operativo della depurazione fallito due anni fa, infatti, ci si arriva senza alcuna garanzia. E mancando un'intesa sottoscritta, senza neanche la richiesta e l'ottenimento della cassa integrazione straordinaria per cessazione d'azienda. Dunque, visto che l'ente di Palazzo Santa Lucia esercita sulle Asi campane una funzione di indirizzo e controllo, sarebbe il caso che prendesse in mano la situazione prima che sia troppo tardi.



Anche perché appare imminente il passaggio di consegne della gestione del servizio alla Geko spa, società privata che opera nel settore ed è risultata aggiudicataria della procedura negoziale senza bando espletata dal Consorzio.



Il nuovo operatore economico, in carica per tre mesi prorogabili, fino all'avvio del procedimento di affidamento a lungo termine basato su un project financing, assorbirà solo 20 dei 53 lavoratori Asidep. Per una decina dei restanti, quelli più vicini alla pensione, si è ipotizzato l'accettazione di un incentivo all'esodo, mentre gli altri 23 dovranno essere collocati in cigs. Ma una volta finito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali, dovrebbe essere automatica la riassegnazione alle proprie mansioni. O, magari, ad altre parallele immaginate e rese possibili dall'Asi, attraverso un allargamento dei compiti affidati a chi si occuperà della depurazione industriale.