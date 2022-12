L'ex Asilo Patria e Lavoro è ufficialmente dell'Ordine dei medici. Con la firma dell'atto di vendita, avvenuta ieri presso lo studio del notaio, Nicola Francesco Piroli, si chiude ufficialmente una vicenda durata esattamente due anni.

Era dicembre 2020, infatti, quando l'Ordine professionale guidato da Franco Sellitto, si aggiudicava la procedura pubblica bandita dal Comune, al costo di 485.000 euro. Da allora, un'odissea burocratica. Prima, l'esposto in Procura delle opposizioni del Comune, che avevano basato la loro iniziativa sul concetto di fondo che il bene non fosse alienabile; poi, superato l'ostacolo giudiziario, la lunga attesa per l'ok definitivo del Ministero della Cultura. Quindi, l'attesa fumata bianca, alla presenza della dirigente al Patrimonio di Piazza del Popolo, Filomena Smiraglia. La notizia è di portata storica per la città, anche perché dovrà segnare una netta cesura con il degrado che ha caratterizzato l'antico asilo cittadino negli ultimi decenni. L'Ordine dei medici ha saldato il conto al Comune già da tempo, e ora annuncia altri 400.000 euro di investimenti per la riqualificazione del bene, che dovrebbe essere pronto entro la fine dell'anno prossimo. Per Sellitto, si tratta di «un traguardo storico». «La città recupererà il suo bene e taglierà i ponti col passato; noi medici, che cercavamo una sede da decenni, siamo finalmente riusciti a condurre in porto questa importantissima riqualificazione. Ora vogliamo riqualificare l'ex Asilo Patri e Lavoro».

Nei prossimi giorni, Sellitto sarà in Comune per prendere materialmente in consegna le chiavi. Ma i sopralluoghi nella struttura sono già avvenuti e i nuovi proprietari conoscono bene le sue condizioni: «Ci metteremo subito all'opera per la progettazione degli interventi. Ne servono di importanti. Abbiamo verificato gravi infiltrazioni d'acqua, pareti e locali vandalizzati - ricorda - Noi lo recupereremo, in una buona gestione».

In merito, Sellitto sottolinea pure un altro aspetto. «Il bene pubblico non andrà ad un privato. Bensì ad un ente sussidiario dello Stato». E l'Ordine vuole che la nuova casa dei medici della città sia aperta ai cittadini: «Sarà un luogo per tutti, che dia supporto ai cittadini che abbiano bisogno di essere orientati in tutte le problematiche di natura sanitaria - assicura il presidente - Confermiamo la spesa di ulteriori 400.000 euro per i lavori. Entro il 2023 - chiosa - vogliamo entrare nella nuova sede dell'Ordine dei medici».

«Dal punto di vista prettamente amministrativo, il Comune centra anche un altro obiettivo. Si tratta, infatti, del primo ed unico edificio del patrimonio comunale di valore che l'amministrazione sia riuscita a vendere nel corso degli ultimi 3 anni e mezzo. Nonostante il piano delle alienazioni fosse uno dei pilastri del progetto di riequilibrio delle finanze comunali con il pre-dissesto. Un piano da 34,7 milioni di euro, quello iscritto nell'ultimo bilancio, che continua a restare drammaticamente sulla carta. Al netto di qualche abitazione riscattata dai relativi inquilini e qualche box auto qua e là. L'ente aveva preventivato milioni e milioni di introiti. Con la vendita dell'ex Asilo Patria e Lavoro, l'amministrazione prova dunque a cambiare passo. E dovrà farlo soprattutto la struttura. Abbandonata per lunghi anni, nei mesi scorsi, fu oggetto di una serie di atti vandalici che riaccesero l'indignazione in tutta la città. La gestione patrimoniale, del resto, è uno degli anelli deboli dell'attuale esecutivo comunale. Anche rispetto al tema dell'affidamento delle strutture pubbliche, che si deperiscono per il mancato utilizzo.

Qualche punto importante, invece, l'amministrazione lo sta segnando rispetto al recupero degli edifici abbandonati dal post terremoto. I cosiddetti buchi neri. Nel prossimo Consiglio comunale, fissato per dopo domani in prima convocazione, verrà portata all'attenzione dei consiglieri la delibera di acquisizione dell'ex chiesa della Puntarola, a via Tedesco. L'edificio, dopo un accordo con i proprietari, sul modello di quelli siglati in altri edifici della zona, dovrà diventare - secondo la strategia del Comune - la sede del nuovo parco del Fenestrelle.