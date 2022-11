Pneumatici dell'auto squarciati e minacce da un uomo incappucciato che poi è fuggito via. Nuovo atto intimidatorio ai danni del presidente di Assocasa Avellino, Elio Amodeo. E' il secondo raid che è costretto a subire nel giro di due mesi. Un altro avvertimento simile si verificò nei pressi della sua abitazione a Rione Parco. Questa volta l'azione è stata compiuta nel fine settimana scorso. Il rappresentante sindacale è finito nel mirino di ignoti probabilmente in seguito alle denunce presentate nei confronti di coloro che occupano abusivamente gli alloggi popolari.

Una battaglia per la legalità che Amodeo porta avanti da diversi anni, tutelando le fasce più deboli, a difesa di quanti hanno diritto all'assegnazione di una casa di edilizia popolare. Sulla vicenda indagano gli agenti della Questura di Avellino, che stanno investigando in ogni direzione in questa fase. A loro il sindacalista ha presentato denuncia. L'episodio si è verificato nei pressi della sede dell'associazione in via Vincenzo Barra a ridosso di rione Mazzini. «Non mi farò intimorire da queste azioni. Porterò a termine ciò in cui credo, alle lotte condotte da 40 anni. Farò rispettare la legge dice Amodeo - Queste minacce non mi toccano».

Il numero uno di Assocasa ricorda l'episodio di due mesi fa: «Chi commette queste azioni dovrebbe saperlo che non arretro. In quella occasione, due mesi fa, la mia vettura fu danneggiata. Stavolta, invece, sono finite nel mirino dei balordi le ruote della macchina. Venerdì sera, alle 20.30, ho chiuso l'ufficio come di consueto. Ho raggiunto l'auto che era parcheggiata nei paraggi e ho trovato gli pneumatici, quello anteriore e il posteriore del lato destro, squarciati. Evidente, quindi, l'azione da parte di qualcuno». Amodeo ha subito denunciato il tutto alla Questura. La Polizia è immediatamente intervenuta. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo e hanno raccolto elementi che possono rivelarsi utili per risalire al responsabile o ai responsabili (potrebbero dare una mano le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ndr), dice lo storico esponente di Assocasa. Quando s'è imbattuto nell'auto con le gomme danneggiate, Amodeo è stato raggiunto anche da una persona che non ha potuto riconoscere perché aveva il volto travisato.

«Sono stato minacciato da un uomo che aveva il viso coperto. Poi è scappato via. Come ho detto, ho subito allertato la Polizia», racconta ancora l'esponente sindacale. E sottolinea: «La mia battaglia è contro gli abusivi che occupano case altrui che non gli spettano. Sono persone che fingono di essere povere. Portano avanti questo giochetto, ma vantano redditi importanti e godono di proprietà. Insomma, quello di Amodeo è un attacco frontale. Lotto per le fasce più deboli, per quelle persone che hanno diritto di avere un alloggio evidenzia - Dopo tempo che tutto era rimasto fermo, avevo ottenuto una pubblicazione qualche anno fa per le assegnazioni. Poi l'iter si è nuovamente bloccato. Questa situazione si registra sia ad Avellino, sia a livello regionale. C'è gente nel nostro capoluogo - rivela il numero uno di Assocasa - che purtroppo è costretta a dormire nell'ex Mercatone o in una macchina. Ho le prove per dimostrarlo. Questo non deve più accadere».