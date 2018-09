Martedì 18 Settembre 2018, 17:03

Assolti cinque medici di medicina generale dell'Asl di Avellino, che erano stati citati con la contestazione di aver prescritto farmaci a carico del servizio sanitario in violazione della relativa indicazione terapeutica. La decisione è della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania. «Nella giurisprudenza contabile - scrivono i giudici sella sentenza - è pacifico che, affinché il medico possa assistere il paziente al meglio, deve essere riconosciuto un margine di discrezionalità nella gestione della discrepanza che si può verificare fra le condizioni cliniche, la tollerabilità ai trattamenti e le potenziali interazioni farmacologiche secondo le caratteristiche del singolo paziente».E quindi: «Non è illegittimo prescrivere farmaci anche in deroga apparente alle disposizioni vigenti, nei limiti della logica, della ragionevolezza e della letteratura scientifica». «Ancora una volta è la magistratura a ribadire che l'appropriatezza prescrittiva non può che fondarsi sulla valutazione professionale, da parte del medico, sul singolo malato», commenta il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Filippo Anelli. «Ogni malato - conclude - ha diritto a ricevere le cure per lui più appropriate ed efficaci».