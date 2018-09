Domenica 16 Settembre 2018, 11:09

Arrestato il 30enne di Atripalda che ieri sera ad Avellino non si era fermato all'alt dei carabinieri, provocando un incidente. Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, violazione degli obblighi di custodia e porto ingiustificato arma bianca. Il giovane, alla guida di una Ford Focus, aveva proseguito la sua corsa nonostante lo stop imposto dai militari. Nel tentantivo di fuga ha perso il controllo del veicolo che ha inavso l’altra corsia e si è scontrato con una Mitsubishi con a bordo una coppia di anziani di Capriglia Irpina.I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che al 30enne, già noto alle forze dell’ordine, era stata revocata la patente e la vettura da lui condotta era sottoposta a fermo amministrativo.Inoltre, all’esito della perquisizione, a bordo dell’auto i militari hanno rinvenuto un bastone in ferro di circa mezzo metro, di cui il giovane non era in grado di giustificarne il porto. Fortunatamente solo qualche lieve ferita per la coppia di coniugi che viaggiava a bordo dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, subito soccorsi e trasportati presso l’ospedale Moscati.