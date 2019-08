CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 24 Agosto 2019, 08:30

Il gesto folle dopo un'accesa discussione avuta con un operatore del centro di ascolto Zaccheo della Caritas diocesana di Avellino.Nelson Lamberti, 49 anni originario di Salerno e residente a Forino, è l'attentatore del Palazzo Vescovile. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri poco prima delle 17. Ha posizionato cinque bombolette di gas da campeggio davanti al portone d'ingresso. Tre sono esplose. Il forte boato è rimbombato in piazza Libertà ed ha scosso l'intera città. Caos e terrore tra la gente in pieno centro. Il bilancio è di tre feriti: il direttore della Caritas diocesana di Avellino, Carlo Mele, un vigile urbano, Domenico Pironti di 59 anni e un passante, Antonio D'Agostino, 64enne avellinese. Per quest'ultimo le condizioni sono più serie, tanto che è stato trasferito al Centro Grandi Ustioni di Napoli.