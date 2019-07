Martedì 2 Luglio 2019, 22:05

In fiamme il suv di un noto ristoratore di Avellino. Con molta probabilità l’incendio è di origine dolosa. Il titolare dell’attività commerciale ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce. Sul posto sono intervenuti agenti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile, che ora procede con le indagini. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. I vigili del fuoco del comando provinciale irpino hanno evitato che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati di fianco alla Bmw X6 andata a fuoco.