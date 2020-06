Il Centro per l'Autismo di Valle, pressoché completato, non aprirà per ora. La struttura sanitaria di contrada Serroni ad Avellino resta ancora un rebus da risolvere, dopo più di dieci anni dalla posa della prima pietra e dopo oltre due lustri da quel progetto studiato con lo scopo di provare a dare alla città un polo clinico di eccellenza in tutto il Mezzogiorno, per la cura dei ragazzi affetti dalla patologia.

Passerelle continue, volti della politica locale e nazionale, battaglie a colpi di carta bollata per ottenere fondi dalla Regione, ma oggi è molto difficile stabilire quando sarà fruibile la struttura sanitaria. A questo si aggiunge l'annosa ed ingarbugliata questione del suolo dove sta sorgendo il polo clinico, visto che Pasquale Pescatore, l'imprenditore di origini irpine che ha fatto fortuna oltreoceano, attualmente ancora proprietario del terreno, ha contestato la procedura con cui il Comune ha effettuato l'acquisizione di quella superficie, facendo causa a Palazzo di Città su più fronti, sia per quanto riguarda il procedimento che per quanto concerne l'indennità. Non è proprio facile trovare il bandolo della matassa, ma l'assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Genovese, fa notare: «Con due commissioni, ho fatto di recente sul cantiere un sopralluogo, al termine del quale abbiamo deciso di realizzare due finestre in alcuni punti della struttura in cui non c'era molta luce. I lavori sono pressoché ultimati, occorre fare un po' di pulizia. Per ora c'è l'impresa costruttrice che deve ancora ultimare qualcosina e comunque bisogna decidere chi dovrà gestire il Centro. Una volta stabilito questo aspetto fondamentale, si potrà procedere con la guardiania per evitare che la struttura possa finire nel mirino dei vandali. Aspettiamo di capire chi gestirà il Centro, per poi entrare in possesso della struttura. Per quanto riguarda la vicenda del suolo, noi andiamo avanti per la nostra strada».

In effetti, il costruttore Fabio Spiniello, della ditta Building & Planning di Capriglia Irpina, ha pressoché completato tutti i lavori e resta solo qualche piccola opera da realizzare. «Abbiamo effettuato - dice Spiniello - tutta la parte esterna, comprese le fognature, gli impianti antincendio, l'allaccio delle utenze, tranne il gas, e il parcheggio. Inoltre, è stata tinteggiata una parte degli interni, abbiamo fatto i marciapiedi ed è stata effettuata la sistemazione del piazzale all'interno della struttura. Non c'è ancora molto da fare, per poter rendere il Centro fruibile».

Nel frattempo sarebbe opportuno sedersi attorno ad un tavolo, per discutere della gestione futura della struttura. «Fermo restando che la gestione dovrà essere pubblica - fa notare Michelangelo Varrecchia, membro del Tribunale per i Diritti del Cittadino nonché volontario Ets Pianeta Autismo - ora è prematuro parlarne. In effetti, manca poco per rendere la struttura utilizzabile. La parte a ovest del Centro ha preso umidità, visto che l'inverno ha un po' rovinato le pareti della biblioteca e della mensa. Questo perché la struttura è inutilizzata e, quindi, non riscaldata. Restano, comunque, piccoli lavori da fare e si tratta principalmente di manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda il problema del suolo, il Comune ha il diritto di superficie, ma non di proprietà, visto che il terreno è ancora di Pescatore. Del resto, la Regione è stata piuttosto chiara: se non sarà risolta la questione del suolo, non invierà fondi. Vedo, però, un palleggiamento che il Comune fa con l'Asl. Peraltro, l'Azienda Sanitaria Locale ha dato la piena disponibilità».

