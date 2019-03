Giovedì 28 Marzo 2019, 16:34

Due auto date alle fiamme alle spalle della sede dell’Amministrazione Provinciale di Avellino. Si è temuto il peggio perché una delle vetture parcheggiate era alimentata a Gpl. Il palazzo dell’ente è stato fatto evacuare per motivi precauzionali. Fuori tutti i dipendenti. A poche decine di metri, in piazza Libertà, era in corso la manifestazione “Pompieropoli”. I bambini presenti sono stati fatti allontanare. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino hanno provveduto a spegnere l’incendio. Sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura. In zona è stato visto allontanare un giovane con il volto coperto da una sciarpa. I poliziotti si sono messi sulle sue tracce.