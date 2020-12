Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri sull'incendio che all'alba ha interessato un'auto parcheggiata in strada a Sant'Angelo all'Esca, piccolo comune in provincia di Avellino. L'incendio è avvenuto in via Coste dei Giardini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che hanno provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini.

