Al processo sulla mancata demolizione di Villa Abate ad Avella, arrivano le condanne. L'ex sindaco Domenico Biancardi è stato condannato ad un anno di reclusione e i dieci ex consiglieri, a 8 mesi di reclusione, accusati di abuso in atti d'ufficio dal tribunale di Avellino, in composizione collegiale presieduta dal giudice Roberto Melone. Per tutti pena sospesa. Le motivazioni della sentenza di primo grado saranno rese note tra 90 giorni.

Il pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, nella scorsa udienza, aveva chiesto tre anni per Domenico Biancardi ex presidente della Provincia e un anno e sei mesi di reclusione per gli altri 10 imputati. Sempre nel corso della scorsa udienza era stato ascoltato l'ex presidente della provincia Domenico Biancardi che aveva riferito in aula di essere stato «l'unico ad interessarsi alla questione legata a Villa Abate e se ci furono dei rallentamenti per la demolizione dell'immobile, furono dettati esclusivamente dalla necessità di rispettare la procedura previsti in casi simili. Infatti vi fu solo un rinvio della demolizione a causa di alcune questioni tecniche, in quanto mancava il piano di sicurezza per effettuarla. Demolizione che fu portata a termine la settimana successiva, quando la documentazione era tutta in regola anche perché il suolo era stato acquisito dal comune e dunque non volevo incappare in errori».

Gli imputati Domenico Biancardi, Giuseppe Ponticelli, Agostino Vitale, Fabio Conte, Michele Acierno, Antonio D'Avanzo, Michele Salapete, Giovanni Luigi D'Avanzo, Giuseppe Aniello Maietta, Pellegrino Palmieri, Stefano Gentile sono difesi tra gli altri dagli avvocati Gianfranco Iacobelli, Antonio Falconieri, Francesco Pecchia e Giuseppe Barrasso, che si dicono pronti ad impugnare la sentenza di condanna. Gli undici condannati sono accusati di abuso in atti d'ufficio in quanto ad avviso della pubblica accusa - evitarono di demolire Villa Abate, l'abitazione di un privato cittadino situata in località Sant'Angelo.

L'impegno degli amministratori di Avella fu incessante, e portò anche alla convocazione urgente e straordinaria di un consiglio comunale per il 5 giugno 2014. In quella seduta il civico consesso avellano (assenti i consiglieri Vincenza Luciano e Giuseppe Canonico) optò per l'acquisizione a patrimonio comunale della villa. Il provvedimento dell'assise, però, non risultò efficace e qualche giorno dopo, precisamente il 9 giugno, si procedette all'abbattimento dell'immobile. Abbattimento, che però, stando all'ipotesi accusatoria doveva essere eseguito subito senza alcun differimento. «Una sentenza discutibile - ha precisato l'avvocato Gianfranco Iacobelli - ma per commentarla nel merito dobbiamo attendere le motivazioni. Intanto devo evidenziare che sono bloccato mentre ripercorrevo l'excursus sul 323, abuso in atti d'ufficio, che verrà a breve potrebbe subire delle importanti modifiche legislative. Sentenza che siamo pronti ad impugnare».