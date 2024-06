Maxi evasione fiscale da oltre 2 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza nel Mandamento.

È stata realizzata attraverso l'emissione di fatture inesistenti per oltre 4 milioni di euro. Nei guai sono finiti 23 imprenditori che operano nel settore del commercio all'ingrosso di materiale ferroso.

L'operazione è stata condotta dai militari del Comando provinciale di Avellino delle fiamme gialle, guidati dal colonnello Salvatore Minale. L'attività investigativa ha riguardato anche le province di Napoli, Salerno, Bari, Roma, Forlì e Bergamo.

L'indagine prende spunto dalle ispezioni eseguite dai militari della Tenenza di Baiano nei confronti di un'impresa del Mandamento. Di qui, la scoperta della maxi-evasione dell'Iva realizzata da una rete di imprese con sede in Irpinia e a Napoli, Salerno, Bari, Roma, Forlì e Bergamo. Il sistema prevedeva che più soggetti operanti sia in Italia che in altri paesi europei effettuavano la sistematica emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per oltre 4 milioni di euro.

I 23 imprenditori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. La complessa attività condotta dai finanzieri rientra nell'ambito delle operazioni di contrasto agli illeciti fiscali, secondo il piano predisposto dal colonnello Minale.

I controlli, dunque, si sono concentrati nel settore del commercio di materiale ferroso. Le aziende operanti in tale comparto sono state passate al setaccio. Nel mirino, dunque, è finita un'azienda del Mandamento. Le indagini sono state avviate in seguito agli approfondimenti investigativi relativi a movimentazioni finanziarie anomale, successivamente sviluppate attraverso l'esame della copiosa documentazione acquisita, anche di natura bancaria.

Utile alle investigazioni l'utilizzo delle banche dati in uso al Corpo avvalendosi anche del sistema di cooperazione internazionale di mutua assistenza amministrativa finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale. I risultati delle indagini hanno consentito di ricostruire l'intera filiera dei soggetti coinvolti nel sistema di frode. I 23 responsabili delle imprese coinvolte sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i reati fiscali. Devono rispondere anche di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

L'operazione portata a termine dalle Fiamme Gialle irpine si inserisce nel più ampio e articolato dispositivo posto in essere dalla Guardia di Finanza di Avellino, finalizzato a rafforzare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico e mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato.

L'operazione delle fiamme gialle si aggiunge a un'altra portata a termine due giorni fa con l'arresto di un commercialista avellinese che secondo l'accusa aveva indebitamente fruito di finanziamenti per l'accesso al credito del Fondo di Garanzia per piccole e medie imprese per oltre 2 milioni di euro. Il professionista deve rispondere dei reati di malversazione in danno dello Stato, autoriciclaggio e riciclaggio insieme ad altre sette persone coinvolte nell'inchiesta, nei confronti delle quali - di cui due residenti a Roma - è stato anche disposto un sequestro preventivo per un ammontare complessivo di 1.894.552 euro.

Il provvedimento restrittivo nei confronti del commercialista costituisce l'epilogo di articolate indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino ed eseguite dal Gruppo della Guardia di Finanza, che hanno avuto ad oggetto le movimentazioni finanziarie anomale poste in essere proprio dal professionista, che in precedenza già era finito agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni ci sarà l'interrogatorio di garanzia.