Lunedì 3 Giugno 2019, 12:00

Per Cipriano e Festa nessun apparentamento politico, in vista del ballottaggio. I due candidati a sindaco di Avellino hanno confermato la propria posizione rispetto ad eventuali alleanze per il secondo turno, preferendo la corsa in solitaria.È scaduto, infatti, ieri mattina, il termine ultimo per la formalizzazione degli accordi con le altre liste, senza che si registrasse alcuna novità.Ma in questi giorni non sono mancati, su entrambi i fronti, segnali, appelli al confronto programmatico, incontri o contatti informali, per cercare di allargare il perimetro del consenso, coinvolgendo alcuni degli avversari del primo turno, singoli candidati o semplicemente gli elettori che il 26 maggio hanno compiuto scelte differenti.In particolare, Cipriano ha proposto una convergenza programmatica ad Amalio Santoro e alla lista di sinistra SiPuò, da lui guidata, e a Dino Preziosi e all'area moderata, dichiarandosi disponibile alla definizione congiunta delle priorità di intervento.Per il momento non si è registrata nessuna intesa, ma la situazione è ancora fluida e da parte dell'esponente di Mai Più c'è ottimismo sulla possibilità che l'operazione vada a buon fine.