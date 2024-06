Nessun apparentamento formale, neanche richieste di appoggio ufficiali. I due contendenti alla carica di sindaco di Avellino si giocheranno la chance del ballottaggio rivolgendosi direttamente alla città. Tanto Antonio Gengaro quanto Laura Nargi tenteranno di ampliare il proprio consenso provando a fare leva sulla loro idea di città e, chiaramente, sulla propria persona.

Le due settimane di campagna elettorale per il secondo round sono già iniziate. Dopo una veloce analisi del voto conclusosi per Antonio Gengaro con il 37% dei consensi, pari a 11.353 voti, e per Laura Nargi al 32,5% con 9975 preferenze, è già partita la chiamata alle armi in vista del secondo turno del 23 e 24 giugno. Sul sito del Comune sono stati già pubblicati i moduli da compilare per collegare eventuali nuove liste ai due candidati a sindaco, la scadenza è prevista per domenica 16 giugno. Moduli che resteranno, ovviamente, immacolati.

La vicesindaca uscente sceglie un post sui social per ringraziare gli elettori e chiarire che, pur essendo aperta al dialogo, l'unico allargamento che vorrà tentare è quello del consenso dei cittadini: «É evidente che Avellino non vuole tornare indietro e non guarda con nostalgia al passato. Vuole, piuttosto, guardare con fiducia al futuro. Ed è per questo che nelle prossime due settimane, lavoreremo ancora con più determinazione e passione per allargare il consenso che si è coagulato attorno ad una visione di città viva, dinamica e vitale. Lo faremo senza snaturare la nostra proposta per Avellino. Parlando direttamente agli avellinesi, quartiere per quartiere, con la sincerità e la schiettezza che hanno contraddistinto la nostra campagna elettorale. Illustrando con ancora più chiarezza il nostro programma e i temi su cui immaginiamo lo sviluppo sostenibile ed inclusivo della città».

Poi parla direttamente ai suoi followers: «Saranno due settimane impegnative ed entusiasmanti, ma sono convinta che con il vostro aiuto arriveremo a centrare l'obiettivo di guidare Avellino verso il domani. Grazie di cuore». Anche Gengaro sceglie Facebook per ringraziare i suoi elettori, consapevole che «La partita non è ancora finita, c'è ancora il secondo tempo da disputare». Ed è agli avellinesi che si rivolge anche il candidato sindaco del centrosinistra: «Non devono andare al mare. C'è da scegliere il sindaco della città. E anche quel 30% di persone che ha deciso di non recarsi alle urne sabato e domenica è indispensabile. Ognuno è determinante per questa partita fondamentale per la nostra comunità. Non c'è da fare una battaglia ideologica, ora bisogna decidere tra due modi diversi di interpretare l'amministrazione di Avellino. Chi ancora crede nel valore etico della politica e del fare buona amministrazione, chi crede nella moralità dell'agire politico, non può che scegliere me. Trasparenza, legalità e partecipazione rappresentano l'eredità dell'esperienza amministrativa di Di Nunno, che è e sarà il mio bagaglio politico».

Gengaro rivendica le proposte avanzate al primo turno e rilancia: «Non abbiamo fatto una campagna elettorale di slogan, ma di proposizione di idee concrete e realizzabili. È necessario che gli elettori ricordino chi per cinque anni non si è adoperato per l'apertura del centro per l'autismo, della piscina comunale favorendo così i privati, chi per ricatti politici ha stralciato il progetto del nuovo stadio dal documento unico di programmazione, chi non si è accorto degli scempi edilizi in atto sulle sponde del Fenestrelle, chi è stato distratto rispetto alla mancata trasparenza degli atti amministrativi». Nessuna richiesta di appoggio formale agli altri cinque candidati a sindaco che non hanno raggiunto il ballottaggio.

L'esponente Pd si rivolge al loro elettorato: «A quel pezzo di cattolicesimo democratico con cui da giovane ho condiviso percorsi politici, all'elettorato più di sinistra con cui ho sempre dialogato e che al primo turno ha appoggiato D'Andrea o Boccieri, a tutti coloro che, al di là della propria appartenenza politica, ritengono che la città vada amministrata per tutti e in maniera trasparente. Il nostro è un programma credibile, costruito dal basso da una squadra coesa e unita e la mia storia personale e politica è garanzia che tutto quello che abbiamo immaginato verrà realizzato. Non siamo in campo con lo sguardo rivolto al passato, guardiamo al futuro in una cornice di serietà, credibilità, legalità».