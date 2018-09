CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Settembre 2018, 12:30

SERINO - Lotta agli incivili che abbandonano i rifiuti tra i boschi di Serino. L'amministrazione comunale promette battaglia. È l'assessore al Turismo, Marcello Rocco, ad alzare il tiro.Ha presentato una dettagliata denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino per il tramite della locale stazione dei carabinieri. L'esponente dell'amministrazione guidata dal sindaco Vito Pelosi ha preso a prestito il video pubblicato sulla pagina Facebook «Del Gaudio- Zinzi» (che Rocco ringrazia per la sensibilità e l'attenzione) che mette in risalto lo scempio compiuto in località Pozzillo, dove è stata lasciata immondizia di ogni genere, devastando una delle aree più belle.«Approfitto di questo ennesimo grave episodio, segnalato prontamente a chi di dovere, per invitare tutti a denunciare qualsiasi forma di reato, a partire da quelli ambientali, alle autorità competenti afferma l'assessore Rocco -. A mio avviso solo dopo avere compiuto questo atto d'amore nei confronti della propria terra e di chi ci abita, può diventare utile far presente il tutto anche attraverso i social network. Alla pagina Facebook Del Gaudio Zinzi pongo i miei più sentiti ringraziamenti per aver puntato i riflettori sullo stupro della nostra terra contro il quale, spesso in solitudine, mi sto opponendo da anni con atti concreti. Grazie aggiunge l'esponente della giunta comunale del centro ai piedi del Terminio - anche ai militari dell'Arma dei carabinieri di Serino che, nonostante i pochi mezzi e uomini a loro disposizione, vista la vastità del territorio soggetta al loro controllo, immediatamente si sono attivati anche se già impegnati su altri importanti fronti».