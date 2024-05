Ha tentato di evadere dal carcere sfondando una porta della sala d'attesa al momento dell'immatricolazione. È accaduto ieri mattina nel carcere di Avellino.

Protagonista un detenuto, ristretto per reati comuni, che era stato trasferito da un altro istituto nel penitenziario di Bellizzi Irpino proprio in quel momento. Ma il suo tentativo di evasione è fallito perché è stato acciuffato dagli agenti. Era riuscito a raggiungere l'area portineria. Sono stati momenti di tensione.

I poliziotti penitenziari sono riusciti a bloccarlo e a riportare l'ordine. La procedura dell'immatricolazione del detenuto è stata portata a termine. L'uomo è stato ristretto nella sezione detentiva. Intanto, all'Icam di Lauro i vertici dell'organizzazione sindacale Osapp saranno in visita presso l'istituto di custodia attenuata per madri venerdì mattina per verificare i luoghi di lavoro in seguito all'arrivo delle 43 detenute dal carcere di Pozzuoli. Sull'episodio di ieri mattina a Bellizzi Irpino è intervenuta la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci.

«Un detenuto ha tentato di evadere dal carcere di Avellino, ma l'attenta vigilanza della polizia penitenziaria ha scongiurato il compimento del grave evento critico - afferma Guacci - ottimo intervento della polizia penitenziaria che ha evidenziato la professionalità ed il senso del dovere con cui espleta il suo servizio. Al ministero chiediamo di prevedere una ricompensa ai poliziotti che sono stati parte attiva nello sventare l'evasione. Ma la significativa carenza di personale e di sottoufficiali ricade inevitabilmente sull'organizzazione del lavoro».

«È solamente grazie a loro se è stato possibile sventare la clamorosa fuga al detenuto. I nostri agenti sono stati bravissimi a fermare il fuggitivo. Una cosa grave, che poteva creare ulteriori seri problemi alla sicurezza e all'incolumità dei poliziotti, dei detenuti, dei cittadini. La grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria», conclude Capece.