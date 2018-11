CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 4 Novembre 2018, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amministrazione Ciampi incassa il Consuntivo 2017 dopo essere stata ad un passo da un clamoroso suicidio. Il rendiconto della gestione intestata all'amministrazione di Paolo Foti, con 17 milioni circa di maggior disavanzo, passa dopo 7 ore e mezza di dibattito, con 13 voti.A favore, il sindaco Vincenzo Ciampi, i consiglieri 5 Stelle Antonio Aquino, Alfonso Laudonia (sospeso), Elsa d'Aliasi, Fabio D'Alessandro e Lorenzo Ridente, i 2 di «Davvero» Gianluca Festa e Ugo Maggio, i dem Enza Ambrosone, Livio Petitto e Ivo Capone, il consigliere di «Avellino Democratica», Ettore Iacovacci, ed il collega di «Insieme Protagonisti», Stefano Luongo. Contraria solo la capogruppo di «SiPuò», Nadia Arace, si astengono i 5 «Popolari», i 3 di «MaiPiù», Dino Preziosi («La Svolta inizia da te») e Adriana Percopo («Avellino Libera è Progressista»). Assenti tutti gli altri.Ma l'approvazione del documento basato sullo schema approvato dal commissario prefettizio, Mario Tommasino, arriva solo dopo l'emendamento riparatore proposto da Dino Preziosi, e poi rielaborato al termine di una drammatica conferenza dei capigruppo. La delibera, presentata inizialmente dall'assessore al Bilancio, Gianluca Forgione, e redatta secondo l'amministrazione dal dirigente alle Finanze, Gianluigi Marotta, non era legittima. Ai sensi dell'articolo 182 del Testo unico degli enti locali, l'amministrazione avrebbe dovuto allegare all'atto anche la proposta per il ripiano del disavanzo. L'imperfezione dell'atto era stata confermata clamorosamente nella conferenza dei capigruppo dal segretario, Vincenzo Lissa. Se il Consuntivo fosse passato senza l'emendamento, l' amministrazione sarebbe caduta subito dopo.Di qui la necessità di un'integrazione in base alla quale «considerato il maggior disavanzo di amministrazione da 16,183 milioni e gli altri fattori di squilibrio, è inapplicabile la fattispecie dell'articolo 188, dovendo il Consiglio comunale apprestare una delle due misure possibili» (dissesto o pre dissesto, ndr), come evidenziato nel parere del dirigente Gianluigi Marotta e nella relazione dell' advisor, Vincenzo Cuzzola.