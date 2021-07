Avellino: bomba day, gli sfollati al campus di via Morelli e Silvati

Duemilacinquecento cittadini dovranno lasciare la propria casa ma troveranno accoglienza nelle scuole del campus di via Morelli e Silvati.

È quanto prevede il programma del bomba day previsto per il prossimo 25 luglio. In mattinata l'assessore alla sicurezza Giuseppe Giacobbe ha incontrato i dirigenti scolastici che hanno messo a disposizione dell'amministrazione gli istituti superiori per ospitare le persone che dovranno abbandonare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati