Telefonata ai carabinieri questa mattina che avvisava della presenza di una bomba in procura, in particolare nei bagni. Dalle prime notizie la telefonata sarebbe proveniente da Cosenza.

Veloci controlli sono stati effettuati dai carabinieri di Avellino che non hanno trovato ordigni e le attività sono poi riprese regolarmente. Numerosi i procedimenti in corso in questo momento che potrebbero aver originato le minacce.