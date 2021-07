Si diceva «partigiano», in quanto intendeva far rispettare i diritti lesi dai decreti del presidente del Consiglio emessi in piena pandemia. Motiva così la sua decisione di piazzare una bomba nella primavera del 2020 al Centro per l'impiego. Ma aveva in animo un altro attentato con le stesse modalità.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati