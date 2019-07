CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:00

Un quartiere universitario ad Avellino. Dove? A Borgo Ferrovia. Si può fare. Metti un treno che in una ventina di minuti riesca a collegare la nostra stazione a quella di Fisciano. E poi una volta arrivati a destinazione nemmeno un passo a piedi per raggiungere il Campus: tutti sul tapis roulant.Un sogno? Non più, grazie a un progetto che, se fino a ieri sembrava fantascienza, adesso può diventare realtà. Sono stati, infatti, definiti i dettagli della gara per valutarne la fattibilità e per redigerne il prospetto definitivo.