Avellino, botti vietati la notte di San Silvestro: ordinanza del sindaco

Niente botti la notte di San Silvestro ad Avellino. Il sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa, ha approvato un’ordinanza con la quale viete l’utilizzo di fuochi pirotecnici dalle 21 del 31 dicembre e fino alle 4 del primo gennaio.

Plaudono tanti cittadini e gli animalisti. Sono previste pesanti sanzioni per i trasgressori. Le multe possono arrivare fino a 500 euro.

I controlli da parte della Polizia Municipale cominceranno già dal pomeriggio, anche in vista del concerto in centro del rapper Clementino che si esibirà in corso Vittorio Emanuele.