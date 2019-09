Domenica 8 Settembre 2019, 13:58

Mobili abbandonati distrutti da un incendio lungo via Francesco Tedesco ad Avellino. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme, spaventati dalle alte lingue di fuoco. E’ accaduto durante la notte. Immediato l’arrivo sul posto di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale irpino. I caschi rossi hanno dovuto lavorare sodo per spegnere il rogo e per mettere in sicurezza l’area. Il loro provvidenziale intervento ha scongiurato altre conseguenze. I mobili erano stati sistemati a ridosso di un muro.