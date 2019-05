CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 1 Maggio 2019, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ordinanza per ridurre le polveri sottili finisce per alimentare la bufera. Tutti contro le targhe alterne e le domeniche semi-ecologiche. Commercianti, cittadini, candidati. Finanche i poliziotti fatto senza precedenti - insorgono contro il dispositivo antismog firmato ieri mattina dal commissario di Piazza del Popolo, Giuseppe Priolo. Le reazioni sono comunque durissime. «Non siamo per niente d'accordo con l'ordinanza. tuona il referente locale di Confcommercio, Giulio De Angelis Avevamo chiesto ricorda - di limitare le targhe alterne ai soli veicoli, inquinanti fino ad Euro 3, e che l'orario del blocco fosse limitato dalle, 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le domeniche, poi, devono essere libere. Soprattutto se c'è la stretta delle targhe alterne».