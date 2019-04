Venerdì 12 Aprile 2019, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pneumatici lisci, il bus non è adeguato: salta la gita dei piccoli allievi della scuola primaria di Rione San Tommaso di Avellino. Questa mattina il controllo al pullman noleggiato per la visita di istruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Avellino. Nel corso delle verifiche I poliziotti agli ordini del vicequestore Renato Alfano hanno controllato parti meccaniche e dispositivi di sicurezza, riscontrando un battistrada quasi inesistente su due gomme e alcuni sedili senza cinture. La Polstrada non ha quindi concesso l'autorizzazione al viaggio. Gita saltata e delusione tra bambini e genitori.