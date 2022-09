Avellino, calci e pugni all'ex compagna: arrestato pregiudicato

Un pregiudicato di origini siciliane e residente ad Avellino è stato arrestato dalla Squadra Mobile irpina, guidata dal vicequestore Gianluca Aurilia. E’ accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex compagna. La donna, residente in città, sarebbe stata picchiata con calci, pugni e schiaffi dall’uomo. Non solo. La vittima sarebbe stata ripetutamente minacciata di morte.

Di qui, la sua richiesta di aiuto alla polizia. Le indagini della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, sono state rapide e hanno permesso di raccogliere una serie di elementi a carico del pregiudicato. Gli agenti hanno quindi dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica.