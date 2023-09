D'Agostino ci crede: «A Rastelli ho chiesto di portarci in A»

I tifosi risollevano l’Avellino. Capitan Tito ha guidato una delegazione di calciatori completata in ordine sparso da D’Angelo, Cancellotti, Lores Varela, Pizzella, D’Amico, Russo, Palmiero e Mulè in località Picarelli dove si è tenuta la quattordicesima edizione del “Memorial Dino Gasparro“.

La Curva Sud non ha fatto drammi per la sconfitta con il Latina, ma ha spronato i calciatori a ripagare i sacrifici della proprietà per riparare i lupi in Serie B.

Nel piazzale San Salvatore a Picarelli la grande sorpresa è stata rappresentata dall’arrivo del presidente Angelo Antonio D’Agostino, accolto dalla torcida biancoverde: «La sconfitta con il Latina è stato un incidente di percorso.

Ho parlato con Perinetti e Rastelli per capire cosa non ha funzionato, ma andiamo avanti con piena fiducia nei confronti della nostra squadra e del nostro allenatore. Gli ho detto che lui non mi deve portare solo in Serie B, ma in Serie A».

Tito ha aggiunto: «A Castellammare scenderemo in campo per riscattarci immediatamente. Non avremmo voluto iniziare così ma non ci resta che guardare avanti facendo tesoro della lezione».

L’occasione è stata propizia per una raccolta fondi interamente destinata alla famiglia di Alessio, un bambino di soli 6 anni, che sta combattendo una dura battaglia.