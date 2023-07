A Palena si comincia a sudare, relax per i lupi nelle acque dell'Aventino

Si comincia a lavorare in quel di Palena.

Lupi subito in campo agli ordinidi mister Massimo Rastelli. Dopo la prima ora di fatica, pausa nelle fredde acque dell'Aventino per Patierno, Russo, Trotta, Moretti, Mazzocco, Matera e Pizzella.

La preparaione andrà avanti fino al 30 luglio al ritmo di due allenamenti al giorno.

Stamane, nel ritiro di Palena è arrivato anche il giovane attaccante Lorenzo Sgarbi, giunto in prestito dal Napoli.

Nato a Bolzano il 24 marzo 2001 l’attaccante è cresciuto tra le giovanili di SudTirol e Napoli.

In carriera ha indossato le maglie di Legnago Salus, Renate e Pro Sesto.

Tra i professionisti ha collezionato 73 presenze, divise tra serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff e playout di serie C.