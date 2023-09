«Domani partiremo con il primo abbattimento lungo corso Umberto I. Ovviamente, abbiamo dovuto ottenere prima l'autorizzazione della Sovrintendenza per rimuovere quell'edificio, situato quasi all'imbocco della strada per chi giunge da via Francesco Tedesco. Sarà questo, quindi, il primo intervento tangibile nell'eliminare dei buchi neri in città».

Ieri mattina l'annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a margine della cerimonia per l'anniversario del bombardamento del capoluogo del 14 settembre 1943. Una svolta che ha una portata storica, preludio di un cambiamento atteso da tempo. Dopo quasi 43 anni, infatti, l'amministrazione comunale di Avellino mette mano alla demolizione di quelle strutture rese inagibili dal terremoto del 1980. Abitazioni contenute, al massimo a uno o due piani sopraelevati, e immobili di vario genere posizionati in larga parte proprio lungo corso Umberto I e via Francesco Tedesco. Ma con alcuni esemplari ancora a fare bellavista di sé proprio su corso Vittorio Emanuele.

Tutte strutture in disuso che, però, i proprietari negli anni hanno mantenuto in uno stato di conservazione in certi casi anche di rischio per la pubblica e privata incolumità per via della caduta di pezzi di cornicioni e calcinacci. Oltre che un pugno allo stomaco per ciò che concerne un dignitoso decorso urbano e i possibili pericoli legati alle condizioni igienico-sanitarie, visto che questi ruderi sono diventati rifugio di animali ed enormi sversatoi di rifiuti a cielo aperto. L'idea di avviare questo tipo di operazione Festa l'annunciò il 23 novembre del 2021, durante una sua dichiarazione sulla ricorrenza del sisma del 1980.

Allora parlò di possibile azione in danno di quei proprietari che non avrebbero acconsentito alla demolizione e alla riqualificazione dei luoghi. E così adesso l'ente di Palazzo di Città parte davvero, agendo d'autorità su quei palazzi mai finiti, quegli edifici realizzai a metà o gravemente danneggiati dalle scosse di terremoto. «Eliminare il problema di buchi neri - riprende il sindaco - è stato sempre uno degli obiettivi del mio programma amministrativo. Un proposito più volte comunicato durante la campagna elettorale». Meno di due anni dopo, dunque, arriva la prima operazione concreta. «L'intervento vedrà operare un mezzo pesante che sarà posizionato alle spalle dell'edificio da abbattere - spiega Festa - quello nella parte bassa di corso Umberto I».

Si tratta della struttura diroccata che ha attorno una spessa rete arancione ed è collocato praticamente di fronte al Casino del Principe. Davanti si vede ancora una nicchia che prima conteneva una edicola votiva dedicata alla Madonna. Non molto più su - in mezzo c'è il sali e tabacchi e poco altro - c'è il secondo immobile finito nel mirino di Piazza del Popolo. «Poi - continua il sindaco - passeremo a quello più avanti che dinanzi presenta ancora quei fastidiosissimi blocchi di cemento che ricordano il terremoto». E aggiunge: «Alle parole abbiamo fatto seguire i fatti. Non è stato facile perché abbiamo dovuto prima requisire gli edifici, acquisendone già una decina a patrimonio comunale, poi appaltare i lavori e chiedere i pareri. Adesso, però, finalmente si parte».

La notizia è arrivata nel corso dell'appuntamento per l'80esimo anniversario del bombardamento delle forze alleate sulla città che distrusse principalmente il centro storico. «Una ricorrenza significativa - commenta Festa - che serve a non dimenticare le vittime e le sofferenze ma anche il grande spirito e la forza che hanno fatto sì che Avellino si potesse rialzare e che abbiamo dimostrato anche durante il Covid».