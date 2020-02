Due bus a fuoco in un deposito di Rotondi. Uno dei mezzi è andato completamente distrutto, l'altro è stato pesantemente danneggiato. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea. Appare ormai certa l'origine dolosa del rogo. Indagano gli agenti del commissariato di polizia di Cervinara. I poliziotti hanno eseguito un sopralluogo sul luogo alla ricerca di elementi utili per le indagini. Una mano potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Tutte le ipotesi vengono seguite in questa prima fase delle investigazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA