È tempo di Festa de L'Unità per il Pd irpino. L'appuntamento, promosso dalla segreteria provinciale del partito, si svolgerà nei giorni di sabato 7 e domenica 8 ottobre ad Avellino nella cornice di Parco Palatucci. A via Tagliamento si lavora alacremente da qualche settimana per allestire l'evento e a venire fuori sarà una due giorni caratterizzata, soprattutto, dallo svolgimento di tavoli tematici utili a discutere delle questioni più stringenti per la politica locale e nazionale. Tanti gli ospiti che faranno tappa in città: dal capogruppo dem in Senato, Francesco Boccia, ai deputati Piero De Luca e Stefano Graziano, passando per il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro. E ancora: il vicecapogruppo alla Camera, Toni Ricciardi, la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, il capogruppo in Consiglio Regionale, Mario Casillo, e l'esponente della segreteria nazionale Marco Meloni.

Naturalmente, al loro fianco ci saranno i massimi riferimenti del partito in Irpinia, come il segretario provinciale Nello Pizza e il consigliere regionale Maurizio Petracca. La scelta della location, a quanto si apprende, è legata alla volontà di recuperare una dimensione di festa, in un periodo certamente non semplice per il partito a tutti i livelli. La vittoria del centrodestra alle politiche dello scorso anno, infatti, non solo ha portato i dem all'opposizione, ma ha anche causato smottamenti in una coalizione di centrosinistra che oggi, tra mille difficoltà, sta provando a ritrovare una identità e a ripartire. Anche sul piano locale si sono registrati scossoni, culminati nel duro botta e risposta delle scorse settimane che ha visto protagonisti i riferimenti della segreteria provinciale da un lato e la minoranza deluchiana, cui si affianca il presidente della Provincia, Rino Buonopane, dall'altro.

La Festa de L'Unità, però, potrebbe servire a ritrovare un po' di coesione, tant'è che sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le sensibilità. Va senza dire che tale coesione sarà necessaria per affrontare al meglio le elezioni amministrative che si svolgeranno il prossimo anno e che riguarderanno, tra gli altri, il Comune di Avellino. Non è un caso che domenica mattina, nel corso della festa, si riunirà il tavolo sulla città al quale saranno invitati tutti i rappresentanti delle sigle che hanno aderito al campo largo in costruzione. In quella occasione si farà il punto della situazione, ma è estremamente improbabile che si riesca a tirare fuori il nome del candidato sindaco. Nelle ultime ore si sono rincorse molte indiscrezioni in proposito, che hanno coinvolto sia profili politici, come quello del consigliere comunale Nicola Giordano, che personalità riconosciute sul territorio, come il preside dell'Istituto Agrario, Pietro Caterini, ma tutti sembrano essere tramontati.

D'altro canto, un accordo tra le varie forze ancora non c'è e il tentativo che si sta ponendo in essere è quello di individuare una figura proveniente dalla società civile in grado non solo di reggere il confronto con il sindaco uscente Gianluca Festa e il candidato del centrodestra (che ancora manca, ndr.), ma anche di garantire tutte le anime della variegata coalizione. La partita non sarà semplice e a renderla ancora più complessa, la concomitanza con le elezioni europee che, stando ai sondaggi attuali, potrebbero vedere una buona affermazione del centrodestra e incidere, per quella via, anche sulle competizioni territoriali. Insomma, la Festa de L'Unità rappresenterà l'occasione per il Partito Democratico per archiviare le polemiche interne, indicare una rotta e provare a ripartire in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. I dettagli dovrebbero essere resi noti domani, nel corso di una conferenza stampa.