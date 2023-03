La vita spesso ha provato a piegarla ma lei, nonostante sia piccola e mingherlina, è rimasta in piedi, con una forza incredibile. Pina Battista non conosce il significato del verbo arrendersi. Ha due grandi amori: l'Avellino ed i suoi cani Gigi e Sally. L'anno scorso quando è stata colpita da un ictus, sono stati la sua salvezza, insieme ai biancoverdi che segue dai tempi del Piazza d'Armi. Gigi e Sally l'hanno sempre accompagnata in giro per l'Italia e al Partenio Lombardi dove tutti li considerano una mascotte.

APPROFONDIMENTI Il suo cane fa i bisogni nel giardino del vicino: ragazza di 21 anni uccisa a fucilate Zielinski e il Napoli da scudetto:

«Dividevo i regali con i bimbi orfani» Animali in città: Legambiente premia il Comune di Napoli e l'Asl Napoli 1 Centro

La normativa più stringente non permette più però agli animali di accedere allo stadio: società e padrone rischiano una multa salata. Dopo l'appello della signora Pina però l'Us Avellino non è rimasta ferma. E, grazie alla sensibilità del responsabile della biglietteria Giuseppe Musto, è andata incontro alla sua tifosa doc. Ieri Pina si è presentata emozionata allo stadio con un certificato medico che testimonia la necessità, per motivi di salute, di essere accompagnata dalla amata Sally che domani sarà al suo fianco in tribuna. «Avrei potuto anche abbandonare l'Avellino, ma non so se il mio cuore avrebbe retto. Ringrazio la famiglia D'Agostino per la sensibilità. Perchè non fare un'area per i cani nello stadio? Sarebbe un precedente a livello nazionale».