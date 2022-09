Avellino, cantiere a rischio: imprenditore nei guai e sanzioni

Cantiere non in regola e scarsa sicurezza, nei guai un imprenditore edile. I carabinieri hanno riscontrato violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari hanno operato insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino.

L'accesso ispettivo nel cantiere di Avellino ha portato alla denuncia del titolare dell’impresa esecutrice dei lavori. All’esito delle verifiche, sono state rilevate alcune violazioni alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre al deferimento in stato di libertà dell’imprenditore alla Procura della Repubblica di Avellino, sono state contestate sanzioni per un importo di circa 5mila euro.