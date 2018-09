CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Settembre 2018, 12:00

La decisione dei consiglieri di Forza Italia di collaborare con Ciampi sulle linee programmatiche spacca il partito e irrita il vertice regionale che convoca d'urgenza i dirigenti irpini «per chiarimenti». Un possibile accordo, seppure solo sulle proposte, non passa inosservato ai vertici nazionali del partito e neanche a Silvio Berlusconi, che tramite il coordinatore regionale Domenico De Siano, convoca Ines Fruncillo e Lazzaro Iandolo, consiglieri di Fi a Palazzo di Città, Cosimo Sibilia deputato e riferimento locale del partito e Domenico Gambacorta, presidente della Provincia. L'incontro è fissato a Napoli per domani. L'obiettivo è trovare una linea comune e soprattutto stabilire una strategia ben precisa, che possa tener conto di quanto avviene a livello locale, ma allo stesso tempo mantenere la netta contrapposizione tra due forze politiche che a livello nazionale sono agli antipodi. «Al momento chiarisce De Siano voglio capire dai protagonisti cosa è realmente accaduto ad Avellino. Ritengo fondamentale ascoltare i consiglieri. Per tale ragione, ho convocato, in urgenza, un tavolo per decidere insieme i comportamenti futuri. Prima di esprimere qualsiasi valutazione sul caso, voglio sentire tutti gli attori coinvolti e le motivazioni rispetto a una decisione così importante». Al summit, però, potrebbe non esserci il presidente della Provincia e riferimento regionale di Fi Domenico Gambacorta, che avrebbe fatto sapere di non essere interessato alle questioni cittadine del partito: «È una vicenda che non mi compete. Al momento, non ho ricevuto alcuna convocazione. Posso intervenire solo se si tratta di un qualcosa che tocca Ariano Irpino, in qualità di sindaco e di referente locale, ma certamente non posso essere coinvolto in casi che tocchino le singole comunità, si tratti di Bisaccia, Baiano o in questo caso Avellino».