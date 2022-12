Sarà una serata di San Silvestro all'insegna della tradizione e del made in Irpinia, quella che verrà. Casa dolce casa è leit motiv aspettando il 2023. Ad unire le abitudini di politici, amministratori locali, imprenditori è il calore della famiglia e la forza dell'amicizia. Tutti a tavola, per il tradizionale cenone ed il brindisi di mezzanotte, con poche eccezioni esterofile di fuga dalla città. Il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa, come sua consuetudine, trascorrerà la sera di San Silvestro a casa della mamma insieme a tutta la sua famiglia, prima naturalmente di salire sul palco allestito al corso Vittorio Emanuele per il concerto di Capodanno che vedrà l'esibizione di Clementino e del collettivo Solo La Fam. Cena casalinga in famiglia, brindisi con gli amici e poi corsa in piazza per non perdersi lo show musicale anche per la vicesindaco Laura Nargi. Sarà, invece, impegnato ai fornelli già a partire dal pomeriggio l'inquilino di Palazzo Caracciolo, Rizieri Buonopane.

Toccherà a lui, chef provetto, deliziare il palato dei suoi ospiti con piatti degni di masterchef: il menù è in fase di perfezionamento, ma non mancheranno pietanze a base di pesce e di castagne di Montella. Brindisi lombardo per il presidente dell'Unione degli Industriali di Avellino, Emilio De Vizia, che trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno, insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici, a Mantova. Ha scelto il mare di Palinuro, invece, il presidente dell'Alto Calore, Michelangelo Ciarcia, che parteciperà ad un veglione insieme alla moglie. Un aperitivo beneaugurale con gli amici di sempre al viale San Modestino e cena sobria in famiglia per il presidente dell'Ato Rifiuti e sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, che ha deciso di festeggiare l'arrivo del 2023 senza sfarzi e lustrini. Nella sua casa di Avella, circondato dall'affetto dei suoi cari, aspetterà il nuovo anno il consigliere regionale Enzo Alaia. Festeggiamenti in famiglia anche per il collega Maurizio Petracca. L'arrivo del piccolo Angelo ha, naturalmente, dettato l'agenda delle feste in casa D'Agostino, con la famiglia del patron dell'Avellino Calcio unita nel festeggiare le tante novità che si preannunciano con l'avvento del nuovo anno. Come sempre, tornerà per trascorrere qualche ora di relax nella sua casa di Pietrastronina il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Naturalmente, prima di poter rientrare in Irpinia bisognerà attendere l'evoluzione del voto sul decreto sicurezza, che tiene banco in queste ore in Parlamento. E ai tempi dell'aula di Montecitorio è legato il Capodanno anche di Gianfranco Rotondi: staccherà la spina per due giorni e raggiungerà, insieme alla moglie, una località umbra dove trascorrerà la sera del 31 ed il primo giorno dell'anno. Resterà a casa, in famiglia, invece, la senatrice Giulia Cosenza. Chi si godrà il calore della sua casa di Grottaminarda, insieme ai familiari, è il presidente della Camera di Commercio, Pino Bruno, mentre ha già raggiunto l'Alta Badia, per un Capodanno in montagna come da tradizione di famiglia, il docente universitario ed imprenditore del vino, Piero Mastroberardino: cenone con vista sulle Dolomiti e festeggiamenti in stile alpino. Capodanno esotico, invece, quello che trascorrerà l'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, che ha deciso di regalarsi qualche giorno di relax sulle spiagge della Thailandia.

«Spero che la nostra possa diventare presto una Terra in cui stare e non nella quale tornare per le feste comandate è il messaggio che invia Abete -. Auguro soprattutto un lavoro a chi lo merita e non lo trova. Giuste opportunità di crescita per i tanti ragazzi della nostra provincia. Di tornare a gioire per i successi nel calcio, nel basket e negli sport che ci hanno regalato sempre grandi emozioni! Che possa emergere quello spirito di appartenenza utile e indispensabile per la nostra comunità!». Infine, il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, dopo le celebrazioni in cattedrale cenerà insieme ai seminaristi mentre l'abate di Montevergine, monsignor Riccardo Luca Guariglia, dopo il Te Deum consumerà il tradizionale cenone nel refettorio del santuario insieme a tutta la comunità benedettina.