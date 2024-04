Avellino, picchiato il cappellano del carcere: aggredito dai detenuti

Picchiato il cappellano del carcere di Avellino. Il sacerdote è stato aggredito da alcuni detenuti nella Sezione Transito della casa circondariale di Bellizzi Irpino. In sua difesa è intervenuta una ispettrice della Polizia Penitenziaria che è rimasta ferita. Per lei si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Moscati del capoluogo irpino.

Il sindacato alza la voce. Orlando Scocca, coordinatore regionale della Fp Cgil- Polizia Penitenziaria, evidenzia che «la tensione nel carcere di Avellino è arrivata a livelli insostenibili, così come il carico di lavoro degli agenti che devono gestire un affollamento che ha superato il 121 per cento». Mirko Manna, coordinatore nazionale della stessa organizzazione sindacale aggiunge: "Le aggressioni odierne gettano luce su una realtà preoccupante per le modalità e i soggetti coinvolti”.